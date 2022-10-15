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Ситуація на валютному ринку стабілізувалася: НБУ продав 600 млн доларів

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Україна, Субота 15 жовтня 2022 08:49
Ситуація на валютному ринку стабілізувалася: НБУ продав 600 млн доларів Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 10 по 14 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 8,30 млн доларів і продав 613,23 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 604,93 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 608,54 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 142,21 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 20 704,11 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 17 561,90 млн. доларів і 1 678,14 млн євро.

Ситуація на валютному ринку стабілізувалася: НБУ продав 600 млн доларів

Ситуація на валютному ринку стабілізувалася: НБУ продав 600 млн доларів

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар адекватним ситуації.

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