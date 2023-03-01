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НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на 20%

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Украина, Среда 01 марта 2023 08:48
НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на 20% Фото: НБУ за февраль продал 2,4 млрд долларов из резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 27,7 млн долларов и продал 2 458,7 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 2 431,0 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению январем, когда центробанк продал 3 082,1 млн долларов.

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на 20%

С начала года НБУ купил на межбанке 56,2 млн долларов и продал 5 569,3 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 5 513,1 млн долларов.

НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов на 20%

Отметим, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов. Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

Однако в НБУ отмечают, что в начале 2023 года продажи НБУ на межбанке полностью покрываются за счет международной помощи.

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