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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины

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Украина, Четверг 26 января 2023 15:39
НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривен. Поводов для девальвации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Гелетий, валютный рынок "остается устойчивым, даже несмотря на рост интервенций, который произошел в декабре и наблюдается в январе".

"Увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи", - сказал он.

По его словам, свидетельством этого является состояние золотовалютных резервов - 28,5 млрд долларов на конец 2023 года. "По результатам января мы ожидаем уровня около 30 млрд долларов", – сообщил Гелетий.

Он отметил, что увеличение спроса на валюту в последнее время было вызвано ростом спроса на импортные товары, в том числе генераторы.

"Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса", - добавил замглавы НБУ.

Напомним, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов вдвое до 3,16 млрд долларов. Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несравнимым с предыдущими годами.

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