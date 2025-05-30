НБУ намерен вернуть валютному курсу его роль в Украине: что это значит

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine .

"Нам делать то, что мы делаем на самом деле уже с 2015 года - фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности нашей национальной валюты. То есть обеспечивать ценовую стабильность. И если конкретизировать, то удерживать пятипроцентную инфляцию", - сказал он.

По его словам, при этом должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики - как абсорбера шоков.

"С 2015 до начала 2022 года мы обеспечивали это за счет управляемо-плавающего обменного курса. После первого шока войны и возвращения к управляемой гибкости обменного курса, мы снова возвращаем обменному курсу эту роль", - сказал заместитель главы НБУ.

Он отметил, что нужно использовать обменный курс для того, чтобы помогать экономике, помогать себе обеспечивать эту цель ценовой стабильности за счет адаптации нашей валютно-курсовой политики под те процессы, которые происходят на глобальных рынках.

"В том числе на валютных: курс доллара к евро или к другим валютам уже не был стабильным в течение последнего десятилетия. Также происходили колебания, возможно, не такие существенные, как в марте-апреле этого года, но в целом курсы колебались. И это тоже имело последствия для нашей экономики", - добавил он.

Николайчук отметил, что Украине так же нужно было использовать валютно-курсовую политику для адаптации.