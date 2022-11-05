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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 раза

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 08:29
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 раза Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 31 октября по 4 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 16,30 млн долларов и продал 410,24 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 393,94 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк почти в 2 раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 214,09 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 179,21 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 21 918,31 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 18739,10 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 разаСитуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 раза

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке. В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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