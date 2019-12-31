ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 19:17
Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Режим припинення вогню дотримується на всіх ділянках

На Донбасі 31 грудня на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

зокрема, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. Зараз перевезено близько 4,1 тис. пасажирів.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щоденно, з обох сторін дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 і №3 обстановка також стабільна, тривають заходи щодо додержання режиму тиші.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби 31 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Так, з озброєння БТР противник обстріляв позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Зайцево, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Сьогодні, 31 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня, - Загороднюк Пристайко: сподіваємося, що розведення на Донбасі відбудеться до наступного саміту
Новини України Розведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся