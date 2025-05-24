Силы обороны опровергли слухи РФ о прорыве к Юнаковке в Сумской области

Российская армия не заходила в Юнаковку в Сумской области. Силы обороны опровергли фейк, распространенный российскими СМИ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил старший офицер центра коммуникаций группировки войск "Курск" подполковник Ярослав Чепурной.

Информация о якобы захвате села Юнаковка Сумской области российскими войсками не соответствует действительности.

"Не соответствует действительности", - заявил Чепурной относительно правдивости информации, распространенной российской стороной.

Накануне ночью Telegram-канал росСМИ опубликовали сообщение, что армия РФ якобы вошла в Юнаковку. Впрочем, эти данные не подтвердились.

Согласно карте боевых действий от DeepState, Юнаковка остается под контролем Украины, а ближайшими населенными пунктами в "серой" зоне на этом направлении являются Новенькое, Журавка, Веселовка и Басовка.

Фото: карта DeepState

Также отмечается, что в районе Хотинской громады "серая" зона расширилась в направлении сел Водолаги и Беловоды еще 12-13 мая.