Російська агресія може прискорити вступ України до НАТО, - Литва
У Литві розповіли, що може прискорити членство України в Північноатлантичному Альянсі. Російська агресія може цьому сприяти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова спікера Сейму Литви Вікторії Чмілітє-Нільсен в інтерв'ю "ТСН".
За її словами, ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. Спікер Сейму Литви зазначила, що обіцянка НАТО 2008 року (на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, - ред.) Україні залишається чинною.
"Членство в НАТО, звісно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - зазначила вона.
Нагадаємо, Столтенберг відповів президенту РФ Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО.
Раніше у Пентагоні заявили, що Росія не має права вето в питанні вступу України до НАТО.