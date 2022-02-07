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Російська агресія може прискорити вступ України до НАТО, - Литва

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 11:39
Російська агресія може прискорити вступ України до НАТО, - Литва Фото: спікер Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен (twitter.com/vcmilyte)
Автор: Анастасія Рокитна

У Литві розповіли, що може прискорити членство України в Північноатлантичному Альянсі. Російська агресія може цьому сприяти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова спікера Сейму Литви Вікторії Чмілітє-Нільсен в інтерв'ю "ТСН".

За її словами, ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. Спікер Сейму Литви зазначила, що обіцянка НАТО 2008 року (на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, - ред.) Україні залишається чинною.

"Членство в НАТО, звісно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - зазначила вона.

Нагадаємо, Столтенберг відповів президенту РФ Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія не має права вето в питанні вступу України до НАТО.

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