З початку карантину роботу втратили більше мільйона українців

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У першу чергу постраждали галузі з неформальною зайнятістю

Кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб. Про це повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України.

Як зазначили в ТПП, цей показник не враховує кількості трудових мігрантів, які повернулися в Україну після початку пандемії.

За перші два тижні карантину кількість безробітних зросла на 500-700 тис., за наступні два тижні - у квітні - ще на 500-600 тис. осіб, і становить близько 2,5-2,8 млн осіб.

За оцінками ТПП, рівень безробіття нині становить 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останні 15 років.

Як відзначили в прес-службі, в першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював у галузях, діяльність яких була зупинена на час карантину - це близько 1 млн осіб. Всього в "зупинених" галузях зайнято близько 4 млн осіб. Також в більшості випадків роботу втратили ті працівники, які не змогли регулярно добиратися на роботу з-за зупинки пасажирського сполучення.

Проведений Торгово-промисловою палатою опитування компаній показує, що 26% з них планують скорочення персоналу, ще 30% не прийняли остаточне рішення.

Нагадаємо, за оцінкою Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 році в Україні становила 3,46 млн осіб.

Зазначимо, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні зросте до 10,1% у 2020 році і скоротиться до 9,3% у 2021 році. У 2019 році безробіття було на рівні 8,5%.