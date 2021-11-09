"Укрзалізниця" за два наступних роки отримає 500 нових пасажирських вагонів

Впродовж двох наступних років парк пасажирських вагонів "Укрзалізниці" у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" поповниться 500 вагонами українського виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця",

"Цього року УЗ отримає 20 нових спальних вагонів - перші з анонсованої сотні. У планах - за два наступні роки збудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно", - сказав президент.

Нові вагони будуть збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, що раніше вже отримав замовлення на виробництво 100 вагонів, 20 з яких буде поставлено УЗ до кінця року.

Загалом перша партія вагонів включає 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі з окремим купе начальника поїзда.

1 жовтня перші п'ять вагонів із цієї партії "Укрзалізниця" вже отримала.

Окрім цього, як повідомив Зеленський, зараз "Укрзалізниця" веде закупівлю приміських поїздів для проєкту City Express.