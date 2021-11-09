"Укрзалізниця" за два наступних роки отримає 500 нових пасажирських вагонів
Впродовж двох наступних років парк пасажирських вагонів "Укрзалізниці" у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" поповниться 500 вагонами українського виробництва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця",
"Цього року УЗ отримає 20 нових спальних вагонів - перші з анонсованої сотні. У планах - за два наступні роки збудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно", - сказав президент.
Нові вагони будуть збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, що раніше вже отримав замовлення на виробництво 100 вагонів, 20 з яких буде поставлено УЗ до кінця року.
Загалом перша партія вагонів включає 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі з окремим купе начальника поїзда.
1 жовтня перші п'ять вагонів із цієї партії "Укрзалізниця" вже отримала.
Окрім цього, як повідомив Зеленський, зараз "Укрзалізниця" веде закупівлю приміських поїздів для проєкту City Express.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для реалізації проєкту City Express Україна уклала угоду зі швейцарською Stadler Rail AG, яка передбачає інвестиції у розмірі 500 млн євро на закупівлю та виробництво приміських потягів.