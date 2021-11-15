Поламаний паркан і тиснява: мігранти вийшли до білоруського КПП на кордоні з Польщею

Мігранти на кордоні з Польщею вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тиснява і знесла частину паркану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал zerkalo.io.

Повідомляється, що сьогодні велика колона в супроводі білоруських силовиків вийшла зі стихійного табору в бік прикордонного переходу "Брузгі". На даний момент на КПП зібралися сотні людей, через кордон їх не пропускають.

Перед цим мігранти влаштували тисняву і зламали частину паркану на білоруській стороні.