Ситуація з невиконанням рішень міжнародних судів катастрофічна, - Кабмін

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Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що ситуація з невиконанням судових рішень національних судів та міжнародних суддів є катастрофічною. Сума невиконання цих рішень - близько 120 млрд гривень.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Музиченко зазначив, що міністерство під час формування державного бюджету вказує на необхідність передбачення у ньому видатків для можливості виконати відповідні рішення протягом наступного планового року.

"Заступник міністра погодився з тим, що ситуація з виплатами за судовими рішення є ненормальною. Він також відзначив, що ситуація з невиконанням судових рішень національних судів та міжнародних суддів є катастрофічною. Сума невиконання цих рішень - близько 120 млрд грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, навесні міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Кабмін ухвалив постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. У ЄСПЛ на той момент зареєстрували майже 9 тисяч позовів проти України.

Як писало РБК-Україна, у Раді також раніше підрахували необхідну кількість коштів для виплати компенсацій люстрованим чиновникам у разі скасування закону про очищення влади. Голова комітету з питань правової політики Андрій Костін заявляв, що компенсації можуть скласти мільярди гривень.