Кабмін створив комісію з виконання рішень ЄСПЛ

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В ЄСПЛ зареєстровано майже 9 тисяч позовів проти України

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

За словами Малюськи, створення спеціальної комісії дозволить забезпечити ефективну взаємодію державних органів для своєчасного виконання рішень ЄСПЛ. Зараз Україна посідає третє місце за кількістю справ, що перебувають на розгляді ЄСПЛ. Кількість позовів проти України сягає 8,7 тисяч.

"Ми маємо забезпечити виконання цих рішень ЄСПЛ. Для цього необхідно залучити різні органи державної влади, причетні до порушення, забезпечити чітку взаємодію усіх гілок влади - як законодавчої, так і виконавчої та судової, та напрацювати відповідні рішення, аби виплатити відшкодування у встановлені строки", - заявив він.

У Мін'юсті наголосили, що належне виконання Україною міжнародних зобов'язань позитивно вплине на імідж держави та дозволить суттєво зменшити видатки державного бюджету на виконання рішень ЄСПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді підрахували необхідну кількість коштів для виплати компенсацій люстрованим чиновникам у разі скасування закону про очищення влади. Голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін заявив, що компенсації можуть скласти мільярди гривень.