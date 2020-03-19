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У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в мільярди гривень

Новини » Політика     19.03.2020 - 15:59
У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в мільярди гривень
Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Скасування закону про люстрацію спричинить величезні компенсації

Компенсації колишнім чиновникам у разі скасування закону про люстрацію можуть скласти мільярди гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

За його словами, повернення до владу тих, хто узурпував владу і обіймав посади тільки заради власного незаконного збагачення, не в інтересах суспільства. Він також зазначив, що скасування закону про люстрацію спричинить компенсації за рахунок платників податків.

"Мова може йти про сотні мільйонів, а можливо і мільярди гривень. Це не в інтересах народу. Тому я за зважений підхід і за те, щоб на рівні закону визначити, хто дійсно мав бути люстрований, а хто постраждав несправедливо", - додав Костін.

Нагадаємо, в лютому набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав протиправною люстрацію в Україні. Крім того, суд постановив виплатити заявникам по 5 тисяч євро.

ЄСПЛ також дійшов висновку про те, що вимоги люстрованих чиновників про виплату втраченої заробітної плати повинні розглядатися на національному рівні.

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