У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в мільярди гривень

Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Скасування закону про люстрацію спричинить величезні компенсації

Компенсації колишнім чиновникам у разі скасування закону про люстрацію можуть скласти мільярди гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

За його словами, повернення до владу тих, хто узурпував владу і обіймав посади тільки заради власного незаконного збагачення, не в інтересах суспільства. Він також зазначив, що скасування закону про люстрацію спричинить компенсації за рахунок платників податків.

"Мова може йти про сотні мільйонів, а можливо і мільярди гривень. Це не в інтересах народу. Тому я за зважений підхід і за те, щоб на рівні закону визначити, хто дійсно мав бути люстрований, а хто постраждав несправедливо", - додав Костін.

Нагадаємо, в лютому набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав протиправною люстрацію в Україні. Крім того, суд постановив виплатити заявникам по 5 тисяч євро.

ЄСПЛ також дійшов висновку про те, що вимоги люстрованих чиновників про виплату втраченої заробітної плати повинні розглядатися на національному рівні.