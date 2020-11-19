Ситуация с невыполнением решений международных судов катастрофическая, - Кабмин

Фото: суд (freepik)

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что ситуация с невыполнением судебных решений национальных судов и международных судей является катастрофической. Сумма невыполнения этих решений - около 120 млрд гривен.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Музыченко отметил, что министерство при формировании государственного бюджета указывает на необходимость предвидения в нем расходов для возможности выполнить соответствующие решения в течение следующего планового года.

"Заместитель министра согласился с тем, что ситуация с выплатами по судебным решениям является ненормальной. Он также отметил, что ситуация с невыполнением судебных решений национальных судов и международных судей является катастрофической. Сумма невыполнения этих решений - около 120 млрд грн", - указано в сообщении.

Напомним, весной министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Кабмин принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека. В ЕСПЧ на тот момент зарегистрировали почти 9 тысяч исков против Украины.

Как писало РБК-Украина, в Раде также ранее подсчитали необходимое количество средств для выплаты компенсаций люстрированным чиновникам в случае отмены закона об очищении власти. Глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин заявлял, что компенсации могут составить миллиарды гривен.