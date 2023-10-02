Ситуация вокруг Работиного "сложная и динамическая", - ISW

Ситуация к югу от Работиного "нестабильная, сложная и динамическая", поскольку важные полевые укрепления там неоднократно переходили из рук в руки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что россияне регулярно проводят в этом районе тактические контрнатаки - это часть их "глубокой обороны" против наступательных операций ВСУ.

Анализ фото и видеоматериалов показывает, что некоторые тактически важные объекты и укрепления южнее Роботиного неоднократно переходили от одной стороны к другой.

"Сообщение о продолжении присутствия российских войск в западных и центральных траншеях свидетельствует о том, что тактическая ситуация в этом районе является сложной и динамичной", - заявили в ISW.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки под Бахмутом. Тем временем, украинские военные продолжают вести наступление на двух направлениях фронта.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ВСУ несколько продвинулись в районе Роботино, тогда россияне накапливают войска на линии Купянск-Лиман.

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