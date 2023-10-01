Ситуация на фронте сегодня 1 октября

Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки под Бахмутом. Тем временем, украинские военные продолжают вести наступление на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За сутки вдоль линии фронта произошло 30 боевых столкновений. Ночью россияне нанесли очередной удар по Украине, применив около 30 ударных дронов типа "Shahed-136/131" с южного, юго-восточного и северного направлений. Украинские военные уничтожили 16 вражеских дронов.

Всего враг нанес 8 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенным пунктам, среди них: Сеньковка Черниговской области; Степное, Владимировка, Хотинь, Степок, Покровка, Рясное Сумской области, а также Одрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спорное, Выемка, Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Верхнекаменское, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новоселовка, Степное, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорске Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Новодонецкое, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Новопавловка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Козацкое, Ольговка и Высокое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Станислав Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.