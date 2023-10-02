ВСУ несколько продвинулись под Работиным: карты боев ISW

ВСУ проводят ротацию на границе Запорожской и Донецкой областей, а возле Работиного они продвинулись вперед. Вместе с тем, россияне усиливают свою оборону во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Лиман и достигли незначительного прогресса в период с 30 сентября по 1 октября. Российский военный блогер заявил 30 сентября, что российские войска совершили неопределенное наступление вблизи Кисловки (20 км к юго-востоку от Купянска) и что бои продолжаются вблизи Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска), Двухлетней (17 км северо-восточнее Купянска).

Другой военный блоггер утверждал, что бои шли в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной), но интенсивность боев на Луганском направлении за последнюю неделю снизилась.

В то же время, спикер Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш 1 октября заявил, что на направлении Купянск-Лиман боевых действий не велось. На кадрах, опубликованных 1 октября, видно, как подразделения 7-й мотострелковой бригады (2-й Луганский армейский корпус) действуют вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Сообщается, что вновь российская 25-я общевойсковая армия (ОБА) полностью укомплектована более 17 000 человек. 1 октября Евлаш сообщал, что 25-я ОБА развернулась к югу и западу от Кременной, чтобы заменить значительно деградировавшие части 41-й общевойсковой армии (ЦВО) и 76-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии.

Российские источники утверждали, что 1 октября украинские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Кременной. 1 октября Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки у Дибровы (7 км юго-западнее Кременной) и в районе Серебрянского леса.

30 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские силы регулярно проводят безуспешные атаки к западу от Кременной, чтобы воспрепятствовать российским операциям на берегу реки Северский Донец у Белогоровки, а также возле Торского (12 км к западу от Кременной) и Тернов (17 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

1 октября украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и подтвердили незначительное продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Андреевки. Министерство обороны (МО) России заявило, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

30 сентября и 1 октября российские источники утверждали, что украинские войска продолжали безуспешные попытки прорваться к железнодорожному полотну в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские войска 1 октября продолжали наступательные операции вблизи Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреляли Клещиевку и Андреевку. Представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш 1 октября заявил, что российские войска сосредоточили в самом Бахмуте более 10 тыс. человек.

30 сентября и 1 октября российские военные блоггеры заявляли, что российские войска контратакуют и держат оборону вдоль железной дороги вблизи Клещиевки и Андреевки. Связанный с Кремлем военный блогер 1 октября заявил, что российские войска также совершили неудачные атаки к северо-востоку от Клещиевки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска полностью контролируют Курдюмовку, и утверждал, что контроль над Клещиевкой и Андреевкой отрицается по состоянию на 30 сентября.

Другой российский военный блоггер утверждал, что бои южнее Бахмута напоминают ему ситуацию в Изюме осенью 2022 года (с намеком на контрнаступление Украины в Харьковской области), потому что ситуация очень плоха для обеих сторон и "заполнена серьезными рисками". Он отметил, что не думает, что Бахмутский фронт развалится, как это произошло в Изюме в сентябре 2022 года. Российские источники утверждали, что по состоянию на 30 сентября российские войска заняли позиции в восточной части Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута).

1 октября Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку вблизи Красногоровки (8 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские войска 1 октября продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреляли Новоселовку (15 км северо-восточнее Авдеевки), Степное (8 км северо-западнее Авдеевки), Авдеевку, Веселое (на северо-западной окраине Донецка), Марьинку (южный) западнее Донецка), и Новомихайловку (10 км юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы также совершили неудачные атаки вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и из Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский агрегатор новостей утверждал, что 30 сентября российские силы атаковали к югу от Авдеевки.

Другой российский военный блоггер 1 октября расширил кадры, утверждающие, что на Авдеевском направлении действуют подразделения 9-й мотострелковой бригады. Еще один российский военный блоггер 30 сентября опубликовал кадры, на которых утверждается, что элементы российского 1453 полка (1-я Славянская бригада, 1-й армейский корпус так называемой "ДНР") действуют вблизи Авдеевки.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 1 октября украинские войска совершили неудачные ограниченные наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили четыре украинских атаки вблизи Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российский военный блоггер утверждал, что на 30 сентября интенсивность украинских атак в этом районе значительно снизилась. Он утверждал, что украинские силы проводят ротацию и пополняют подразделения, готовясь к возможному возобновлению атак вблизи Приютного и Новомайорского (18 км). к юго-востоку от Великой Новоселки).

Российские войска провели контратаки в районе границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, 1 октября восстановили некоторые утраченные позиции. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Новодаровки (15 км к югу от Великой Новоселки).

Связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что российские войска провели успешные контратаки из Приютного и восстановили утраченные позиции. Он утверждал, что российские силы провели неудачные контратаки в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска добились неизвестного успеха во время наступательных операций у Приютного и контратак с Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) 30 сентября.

1 октября украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и добились незначительных успехов вблизи Работиного. Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Работиного (13 км к югу от Орехова).

Минобороны России утверждало, что российские силы отразили две украинские атаки в направлении Работиного и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы снизили интенсивность своих атак у Орехова и проводят ротацию сил, готовясь к возобновлению атак в этом направлении.

Российский агрегатор новостей утверждал, что украинские войска продолжали безуспешные атаки вблизи Вербового и Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехова) 30 сентября. Другой российский военный блоггер заявил 1 октября, что между российскими и украинскими силами произошли перестрелки вблизи Новофедоровки (21 км юго-восточнее Орехова).

Российский военный блоггер утверждал, что подразделения российского 56-го гвардейского десантно-штурмового (ВДВ) полка (7-я гвардейская дивизия ВДВ) отразили украинские атаки вблизи Новофедоровки. Другой российский военный блогер опубликовал кадры 30 сентября, на которых утверждается, что элементы российского 108 полка ВДВ (7 дивизия ВДВ) отражают украинские атаки вблизи Вербового. Российский военный блоггер, связанный с Кремлем, заявил, что российские и украинские войска столкнулись вблизи Белогорья (15 км юго-восточнее Орехова).

Российские войска 1 октября провели ограниченные контратаки на западе Запорожской области и незначительно продвинулись в районе Работиного. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к югу от Работиного.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что российские силы незначительно продвинулись северо-западнее Вербового. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Новодаровки и Вербового.

Российские источники утверждали, что российские силы совершили контратаку вблизи Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Вербового, но не уточняли результат. 1 октября российские военные блоггеры опубликовали кадры, на которых утверждается, что подразделения российского 177-го морского пехотного полка (Каспийской флотилии) действуют вблизи Дорожнянки (34 км к востоку от Орехова).

В ночь с 30 сентября на 1 октября российские войска нанесли удары по Херсонской области управляемыми авиационными бомбами. Представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан первого ранга Наталья Гуменюк 1 октября сообщила, что российские войска выпустили 16 авиационных бомб по Херсонской области и попали в объекты жилой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

В Херсонской облгосадминистрации отметили, что днем 1 октября две управляемые авиационные бомбы нанесли удар по жилому кварталу в районе Берислава. Российский военный блоггер опубликовал кадры сброса ВКС РФ авиабомбы ФАБ-500 на украинские позиции на острове в дельте реки Днепр.

Российские источники утверждали, что 1 октября Украина выпустила две ракеты "Гром-2" по оккупированному Крыму. Минобороны России утверждает, что российская ПВО сбила две ракеты "Гром-2" над Джанкоем, и упали обломки. на Джанкойской площади. Украинский центр сопротивления отметил, что российские войска опрокидывают средства противовоздушной обороны в Симферополь, вероятно, с целью дальнейшего усиления возможностей российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.

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