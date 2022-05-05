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Ситуація в Маріуполі критична. Президент кинув усі сили на її вирішення, - Арестович

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Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 00:21
Ситуація в Маріуполі критична. Президент кинув усі сили на її вирішення, - Арестович Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що на "Азовсталі" склалася критична ситуація. І президент України Володимир Зеленський прикладає максимальну кількість зусиль, щоб розв'язати проблему дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олексія Арестовича.

"Вони вирішили остаточно перемогти "Азовсталь" і пішли в крутий наземний штурм. Головний задум полягає в тому, щоб до 9 травня оголосити про взяття Маріуполя. Вони пішли в атаку, наші хлопці їх вибили, але ця ситуація вкрай критична. Президент кинув всі сили дипломатії, щоб розв'язати проблему", - заявив Арестович.

Нагадаємо, що сьогодні у Маріуполі російські військові другий день штурмують завод" Азовсталь", в підземних спорудах якого залишаються українські захисники і цивільні люди, які очікують евакуювали.

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