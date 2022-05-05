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Ситуация в Мариуполе критическая. Президент бросил все силы на ее решение, - Арестович

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 05 мая 2022 00:21
Ситуация в Мариуполе критическая. Президент бросил все силы на ее решение, - Арестович Алексей Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на "Азовстали" сложилась критическая ситуация. И президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Арестовича.

"Они решили окончательно победить «Азовсталь» и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", - заявил Арестович.

Напомним, что сегодня в Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземных сооружениях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, ожидающие эвакуировали.

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Мариуполь Вторжение России в Украину Алексей Арестович
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