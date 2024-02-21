Ситуация хрупкая. ЗАЭС потеряла связь с последней внешней линией электропитания

По данным агентства, сейчас запорожская АЭС получает нужную ему электроэнергию только с линии 750 кВ.

"Подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - подчеркнули в Международном агентстве по атомной энергии.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция – была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

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