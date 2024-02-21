Ситуація крихка. ЗАЕС втратила зв’язок з останньою зовнішньою лінією електроживлення

За даними агенства, наразі запорізька АЕС отримує потрібну їй електроенергію лише з лінії 750 кВ.

"Підкреслює крихку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", - наголосили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

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