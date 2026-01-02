Город разрушен, россиян в разы больше: в Силах обороны рассказали о боях в Гуляйполе
Российским оккупантам удалось зайти в Гуляйполе Запорожской области. Но украинские защитники также остаются в городе и держат оборону.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Противник зашел в Гуляйполе. Он продвигается там, пытается вытеснить Силы обороны, пытается завести группы закрепления, снимая подразделения с других направлений линии боевого столкновения", - сказал Волошин.
Он отметил, что Украина поделила Гуляйполе на секторы, в каждом из которых есть позиции воинов Сил обороны. В городе сейчас находится несколько украинских подразделений.
Спикер Сил обороны Юга обратил внимание, что россиянам не удается вытеснить украинских воинов из города. Проводятся поисково-ударные действия для уничтожения оккупантов.
"Проще говоря Гуляйполе - это большая серая зона, за которую ведутся бои", - сказал он.
Фото: Гуляйполе на карте (скриншот)
Также, по словам Волошина, перед тем, как зайти в Гуляйполе, россияне около 2 недель обстреливали город управляемыми авиационными бомбами.
"Город фактически разрушен. За все это идут большие бои. То наши зайдут, зачистят, то их (солдаты - ред.). Врага там в разы больше наших", - заявил он.
При этом, по информации украинской разведки, россияне даже строят туннели под землей, чтобы безопасно передвигаться между позициями.
Проникновение в штаб ВСУ в Гуляйполе
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты проникли и захватили командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, 102-я бригада ТрО отошла с позиций и не уничтожила все оборудование в командном пункте, которое несло какую-либо ценность.