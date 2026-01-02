ua en ru
Город разрушен, россиян в разы больше: в Силах обороны рассказали о боях в Гуляйполе

Гуляйполе, Пятница 02 января 2026 18:17
Город разрушен, россиян в разы больше: в Силах обороны рассказали о боях в Гуляйполе Фото: россияне разрушили Гуляйполе своими ударами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российским оккупантам удалось зайти в Гуляйполе Запорожской области. Но украинские защитники также остаются в городе и держат оборону.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Противник зашел в Гуляйполе. Он продвигается там, пытается вытеснить Силы обороны, пытается завести группы закрепления, снимая подразделения с других направлений линии боевого столкновения", - сказал Волошин.

Он отметил, что Украина поделила Гуляйполе на секторы, в каждом из которых есть позиции воинов Сил обороны. В городе сейчас находится несколько украинских подразделений.

Спикер Сил обороны Юга обратил внимание, что россиянам не удается вытеснить украинских воинов из города. Проводятся поисково-ударные действия для уничтожения оккупантов.

"Проще говоря Гуляйполе - это большая серая зона, за которую ведутся бои", - сказал он.

Город разрушен, россиян в разы больше: в Силах обороны рассказали о боях в ГуляйполеФото: Гуляйполе на карте (скриншот)

Также, по словам Волошина, перед тем, как зайти в Гуляйполе, россияне около 2 недель обстреливали город управляемыми авиационными бомбами.

"Город фактически разрушен. За все это идут большие бои. То наши зайдут, зачистят, то их (солдаты - ред.). Врага там в разы больше наших", - заявил он.

При этом, по информации украинской разведки, россияне даже строят туннели под землей, чтобы безопасно передвигаться между позициями.

Проникновение в штаб ВСУ в Гуляйполе

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты проникли и захватили командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, 102-я бригада ТрО отошла с позиций и не уничтожила все оборудование в командном пункте, которое несло какую-либо ценность.

