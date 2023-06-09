Ракетами и дронами. Что известно о ночном ударе россиян по Украине

В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и дронами "Шахед". Большинство вражеских целей удалось сбить, но в результате падения обломков есть жертва и пострадавшие в Житомирской области.

РБК-Украина собрало все, что известно о ночной атаке ниже в материале.

ПВО уничтожила четыре ракеты и десять "Шахедов"

Этой ночью до 16 ударных дронов и 6 крылатых ракет Х-101/Х-55 российские оккупанты выпустили по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, пуски иранских ударных дронов-камикадзе "Шахед" производились с южного направления, а крылатых ракет - из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Впрочем, силами и средствами нашей ПВО в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-55,

Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, БПЛА "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Последствия атаки

В целом вражеская атака продолжалась 6 часов. Несмотря на то, что нашим защитникам удалось сбить большинство целей, из-за падения обломков есть жертва и пострадавшие.

Житомирская область

В городе Звягель Житомирской области в результате падения обломков сбитой ракеты разрушен один жилой дом, а еще 12 повреждены, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, 1 человек погиб и 3 травмированы.

Пожар площадью около 300 кв. м была ликвидирована.

Фото: в Звягеле Житомирской области из-за падения обломков вспыхнул пожар (t.me/mvs_ukraine)

Днепропетровская область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, предварительно, украинские защитники сбили над областью беспилотник и две крылатые ракеты.

Впрочем, обломки рухнули в Новомосковском районе. Повреждены два частных дома, авто и газопровод. Люди не пострадали.

Как уточнили впоследствии в Воздушном командовании "Восток", в регионе было уничтожено 5 БПЛА противника и две крылатые ракеты.

Николаевская область

По информации оперативного командования "Юг", около 04:00 силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевской областью была уничтожена крылатая ракета.

Перед ночной атакой РФ выпустила ракеты по Украине вечером 8 июня

Напомним, что перед ночным ударом от действий российских террористов пострадал Уманский район (Черкасская область). Там зафиксировали два "прилета": по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, около 20:00 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр".

Предварительно, в результате этой атаки восемь человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

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