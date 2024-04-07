Ситуация на фронте сегодня 7 апреля

Атаки россиян

В целом, враг нанес 10 ракетных и 88 авиационных ударов, осуществил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки, авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Родионовка Сумской области ;

; Казачья Лопань, Харьков, Липцы, Кутузовка, Огирцево, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области ;

; Белогоровка Луганской области ;

; Славянск, Верхнекаменское, Григорьевка, Бердичи, Калиново, Архангельское, Новоселовка Первая, Селидово, Новопокровское, Семеновка, Очеретино, Яснобродовка, Нетайлово, Скучное, Красногоровка, Угледар, Великая Новоселка, Времовка, Макаровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.