ВСУ могли поразить объекты РФ в двух областях, враг давит на ряде направлений: карты ISW

Силы обороны Украины, вероятно, поразили военные объекты в российских Белгородской и Курской областях, в частности колонну техники. Между тем фиксируется продвижение оккупантов на Харьковском направлении, на Донбассе и возле Крынок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись юго-западнее Волчанска 2 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в полях к северу и востоку от Старицы во время механизированного штурма населенного пункта.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска якобы безуспешно контратакуют в северном и центральном Волчанске и в лесных массивах между Глубоким и Лукьянцами.

Российский блогер заявил, что бои в Волчанске и возле Липцев (севернее Харькова) становятся позиционными.

Сообщается, что украинские войска нанесли удары по российским военным объектам в Белгородской и Курской областях (РФ) 1 и 2 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ нанесли удар по колонне российской техники в Судже Курской области (примерно 5 км от украинской границы в ближайшей точке).

В Минобороны РФ рассказывали, что российские войска якобы уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Один российский военкор критиковал войска РФ за то, что они продолжают использовать машины в длинных колоннах, несмотря на неоднократные случаи украинских ударов по колоннам техники в течение войны.

В аккаунте в Twitter украинские источники заявили, что колонна состояла из 18 российских автомобилей.

2 июня российские официальные лица и "военкоры" заявили, что украинские войска нанесли РСЗО удар по Шебекино Белгородской области (примерно в 5 км от границы), в результате чего погиб заместитель председателя Корочанского района Игорь Нечипоренко и были ранены несколько районных и поселковых голов.

В другом аккаунте в Twitter с открытым источником со ссылкой на фотографии и изображения было заявлено, что украинские войска нанесли удар по российской базе поставок в промышленном районе Шебекино.

Украинские официальные лица не комментировали эти удары по состоянию на публикацию этого отчета, и аналитики ISW не могут независимо подтвердить системы, использованные для этих ударов или цели этих ударов, говорится в публикации.

"ISW не нашло никаких доказательств того, что украинские силы использовали во время этих ударов оружие, предоставленное Западом", - добавили эксперты.

Украинские войска продолжают укреплять оборону в Сумской области против угрозы будущих наступательных операций России.

Представитель оперативного командования "Север" Вадим Мысник 2 июня заявил, что ВСУ укрепляют и совершенствуют свои оборонные рубежи, в том числе второй и третьей рубежи обороны в Сумской области.

Мысник также отметил, что украинские силы определяют угрожающие направления и учитывают местный рельеф при строительстве укреплений.

Российский "военкор" заявил, что военное командование РФ перебрасывает в Курскую область неопределенное количество сил.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ 2 июня продолжили наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись до 300 метров к югу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Бои продолжались вблизи Стельмаховки, Мясожаровки и Андреевки, у Дружелюбовки, Невского, Тернов, около Дибровы и Серебрянского леса 1 и 2 июня.

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что 1 и 2 июня российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Выемки.

В Минобороны РФ утверждали, что российские силы якобы отразили украинскую контратаку возле Раздоловки, а российский "военкор" рассказывал, что путинские войска вроде бы продвинулись на позиции в 2,7 км от Выемки.

Российский источник, называющий себя сотрудником российских спецслужб, утверждает, что ВСУ обстреляли из HIMARS гипсовый завод "Кнауф" в оккупированном Соледаре.

Источник утверждает, что там дислоцируются подразделения российской 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ, и что в результате удара HIMARS погибли 4 и ранены 7 российских военнослужащих.

Пользователи социальных сетей распространили кадры, якобы показывающие последствия удара по заводу "Кнауф", и утверждали, что атака могла задеть больше российских элементов.

Российские источники утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись в северо-восточной части Часового Яра и вокруг него 1 и 2 июня, но в ISW не обнаружили соответствующих доказательств.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к центральной Калиновке, в поле к северо-востоку от Калиновки, к югу от Часового Яра и к северо-востоку от Часового Яра.

Войска РФ 1 и 2 июня продолжали наступательные операции в восточной части Часового Яра и вблизи Калиновки, Богдановки, Клещиевки и Нью-Йорка.

Российский блогер утверждал, что войска РФ используют термобарическую артиллерию ТОС-1А и ТОС-2, чтобы заставить украинские силы оставить позиции в юго-восточном микрорайоне Канала и что ВСУ контратаковали в восточном микрорайоне Канала.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись северо-западнее Авдеевки и продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки 1 и 2 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что захватчики незначительно продвинулись в поле к западу от Соловьева.

Российские "военкоры" по-разному утверждали о масштабах продвижения россиян вблизи Сокола, некоторые утверждали, что войска РФ продвинулись на 1-1,5 км вблизи населенного пункта, а другие блоггеры рассказывали, что бои шли на окраинах Сокола.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Новоалександровки и Сокола, у Уманского и Яснобродовки, около Нетайлового 1 и 2 июня.

В Минобороны РФ объявили, что войска РФ якобы захватили Уманское, и утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Новоалександровки, Соловьева, Сокола и Новопокровского.

Войска РФ недавно совершили ограниченное продвижение к юго-западу от города Донецка в условиях продолжающихся наступательных операций.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, показали, что оккупанты продвинулись к северу от Владимировки.

1 и 2 июня российские захватчики совершили наступление к западу от Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Водяного, Константиновки и Парасковеевки.

Российские источники утверждали, что путинские войска якобы продвинулись вблизи админграницы Донецкой и Запорожской областей, но в ISW не нашли доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Войска РФ 1 и 2 июня продолжали наступательные операции вблизи Старомайорского и Урожайного и в Минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы заняли неопределенные выгодные позиции 2 июня.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские подразделения продвинулись дальше на север в Старомайорске и продвинулись на восточную окраину населенного пункта.

"Военкор" рассказывал, что войска РФ якобы захватили большую часть Старомайрского, и отметил, что активные действия украинских беспилотников FPV препятствуют продвижению 5-й танковой бригады (36-й ОВД РФ) вблизи Урожайного.

Другой российский блогер заявил, что войска РФ используют новую тактику "карусели" во время рейдов на Урожайном. Она будто бы позволяет российским танкам непрерывно обстреливать украинские силы.

"Южная ось"

Сообщается, что войска РФ недавно продвинулись в западной Запорожской области, но 2 июня не было подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись к северу от Мирного (к северо-западу от Работино), хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

1 и 2 июня продолжались позиционные бои вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на восточной части Херсонской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в северные Крынки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска 1 и 2 июня отразили российские наземные атаки вблизи Крынок.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ "чрезвычайно активны" на островах в дельте реки Днепр.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 2 июня сообщили, что в течение суток фиксировалось 60 боевых столкновений на фронте.

В военном командовании отметили, что Покровское направление остается наиболее активным по числу российских атак. Так, захватчики там концентрируют свою активность в районах Новоалександровки и Сокола.