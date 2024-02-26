Ситуация на фронте сегодня 26 февраля

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян возле села Бердычи (Донецкая область) и поразили вражескую наземную станцию управления дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток произошло 79 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новая Сечь Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Никитское, Шалыгино, Павловка, Хотень, Поповка Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 14 атак противника - в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Первомайское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Волчье, Бердычи, Степное, Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Любимовка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов среди них город Херсон и Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Станислав Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, осуществлено 4 попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника.