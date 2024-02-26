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За сутки 880 оккупантов. Потери РФ превысили 410 тысяч военных

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 08:00
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За сутки 880 оккупантов. Потери РФ превысили 410 тысяч военных Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 26 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 410 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожилт 13 танков, 12 артсистем и 37 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 410700 (+880) человек ликвидировано;
  • танков - 6555 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12478 (+37) ед.;
  • артиллерийских систем - 9993 (+12) ед.;
  • РСЗО - 1000 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 686 (+2) ед.;
  • самолетов - 340 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7707 (+26) ед.;
  • крылатые ракеты -1910 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед.;
  • специальная техника - 1580 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила 2 зенитных ракетных комплекса противника.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что за последнюю неделю российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терны. По предварительной информации, ВСУ восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка).

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