За сутки 880 оккупантов. Потери РФ превысили 410 тысяч военных

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 февраля (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 26 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 410 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожилт 13 танков, 12 артсистем и 37 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили: личного состава - около 410700 (+880) человек ликвидировано;

танков - 6555 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 12478 (+37) ед.;

артиллерийских систем - 9993 (+12) ед.;

РСЗО - 1000 (+1) ед.;

средства ПВО - 686 (+2) ед.;

самолетов - 340 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7707 (+26) ед.;

крылатые ракеты -1910 (+3) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед.;

специальная техника - 1580 (+2) ед. Ситуация на фронте Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила 2 зенитных ракетных комплекса противника. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что за последнюю неделю российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терны. По предварительной информации, ВСУ восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка).