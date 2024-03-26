Ситуация на фронте сегодня 26 марта
В Украине на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ЗСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Атаки россиян
В целом, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, осуществил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Великая Писаревка, Поповка, Искрисковщина Сумской области; Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области; Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Новомарьково, Часов Яр, Калиновка, Дружба, Южное, Александрополь, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Мемрик, Очеретино, Уманское, Новомихайловка, Красногоровка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Красный Маяк, Змиевка, Никольское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении защитники отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Роздоловка и севернее Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников у Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вели.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.
Напомним, за неделю Нацгвардия уничтожила более 270 единиц техники РФ.
Россияне вряд ли в ближайшее время будут атаковать Харьков или Сумы.
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