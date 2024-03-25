Танки, артсистемы, РЭБ. Нацгвардия за неделю уничтожила более 270 единиц техники РФ
Национальная гвардия Украины продолжает уничтожать технику и личный состав врага. За последнюю неделю россияне лишились десятка танков, артиллерийских систем и автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.
"Враг хочет сломать нас. И своими атаками добивается только противоположного - все большей ярости у наших воинов, в частности Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
В течение прошлой недели гвардейцы уничтожили:
- 68 единиц бронетехники;
- 80 автомобилей оккупантов;
- 83 артиллерийские системы;
- 4 единицы инженерной техники;
- 4 средства РЭБ.
Глава МВД сообщил, что также было поражено 26 блиндажей с личным составом противника. Оккупанты ликвидированы.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отбили 25 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
А потери России в войне в Украине к утру понедельника 25 марта составляют 640 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных.
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