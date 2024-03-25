Танки, артсистемы, РЭБ. Нацгвардия за неделю уничтожила более 270 единиц техники РФ

Национальная гвардия Украины продолжает уничтожать технику и личный состав врага. За последнюю неделю россияне лишились десятка танков, артиллерийских систем и автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко .

"Враг хочет сломать нас. И своими атаками добивается только противоположного - все большей ярости у наших воинов, в частности Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В течение прошлой недели гвардейцы уничтожили:

68 единиц бронетехники;

80 автомобилей оккупантов;

83 артиллерийские системы;

4 единицы инженерной техники;

4 средства РЭБ.

Глава МВД сообщил, что также было поражено 26 блиндажей с личным составом противника. Оккупанты ликвидированы.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отбили 25 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру понедельника 25 марта составляют 640 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных.