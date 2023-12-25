Ситуация на фронте сегодня 25 декабря

В Украине на фронте в течение суток зафиксированы 66 боевых столкновений. Защитники отбили десятки атак россиян вблизи Авдеевки и уничтожили два вражеских истребителя-бомбардировщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 29 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполовка, Торское, Нью-Йорк, Очеретино, Тоненькое, Авдеевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага вблизи Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 5 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника у Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешные штурмовые действия, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

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