Ситуация на фронте сегодня 22 мая

Российские обстрелы

Оккупанты этих суток нанесли массированный ракетно-авиационный удар, информация будет опубликована после уточнения.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием. Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны Российской Федерации.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запсилье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодежное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районе Невского. Артиллерийским обстрелма подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны продолжают отражать атаки противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки. Совершил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по Новоданиловке и Степному Запорожской области и Станиславу и Кизомысу в Херсонской, а также обстрелял населенные пункты Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Херсон, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное и Кизомис в Херсонской области.

Потери врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 склада боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.