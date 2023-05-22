Украинские военные возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута: карты боев ISW

Россияне потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, а постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнеровцев" в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Ивано-Дарьевки (23 км южнее Кременной). Российский блоггер утверждал, что оккупанты проводили неудачные наступательные операции вблизи Стельмаховки (16 км к западу от Сватового), Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Сватового) Кременной). Российский источник утверждал, что силы РФ продвинулись к Григоровке (11 км к югу от Кременной) 20 мая, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этого заявления.

Российские источники утверждают, что в ночь с 20 на 21 мая украинские войска нанесли удары по тыловым позициям россиян в Калиново-Боршеватом Луганской области (34 км к югу от Северодонецка) ракетами HIMARS.

Бои в Донецкой области

Украинские военные источники сообщили, что россияне потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, и отметили, что постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "Вагнера" в Бахмуте. Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 20 мая, заявила, что контратаки расширили украинское выступление в районе Бахмута до 1750 метров в ширину и 700 метров в глубину в неопределенном районе. На видео с геолокацией видно, как украинцы наносят удар по неопределенным российским силам к югу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и вступают в бой с российской 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 14-го армейского корпуса (Северный флот) северо-восточнее Богдановки (5 км северо-западнее Бахмут). Это согласуется с оценкой ISW о том, что украинские силы возобновили тактическую инициативу Бахмута.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии фронта Донецк – Авдеевка, но, 21 мая, не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели неудачные наступательные операции в направлениях Авдеевки, Марьинки (18 км к западу от Донецка), Первомайское (15 км северо-западнее Донецка), Новокалиново (12 км северо-западнее Авдеевки) и Северное ( 14 км северо-западнее Донецка).

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись к Северному из направления Водяное (7 км юго-западнее Авдеевки), и что бои продолжаются в Первомайском, Опытном (восточнее Водяного и Северного) и Марьинке. ISW не наблюдает ни одного визуального подтверждения этого. На геолокационных кадрах, опубликованных 20 мая, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям у трассы H-20 к северо-востоку от Красногоровки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наступления на Новомихайловку (около 30 км юго-западнее Донецка) и продолжали использовать авиацию и артиллерию для обстрелов близлежащих населенных пунктов.

"Южная ось"

Сообщается, что 21 мая украинские войска нанесли глубокий удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске Запорожской области ракетами Storm Shadow. Российский источник сообщил, что недавние глубокие удары Украины по аэродрому в Мариуполе 19 мая и аэродрому в Бердянске 21 мая являются частью новых усилий Украины по "разжижению" российской авиации, дислоцированной вдоль побережья Азовского моря.

21 мая российские войска не производили никаких подтвержденных наземных ударов в Херсонской и Запорожской областях. В Генштабе Украины сообщили, что россияне в Херсонской и Запорожской областях продолжают проводить оборонные операции на линии фронта.

Российские войска продолжают обстрелы украинских позиций в Запорожской области и на западном (правом) берегу Херсонской области. На видео с геолокацией, опубликованном 21 мая, видно, как элементы российского 503-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии) обстреливают украинские силы к северу от Нестерянки Запорожской области (приблизительно 11 км к югу от Орехова). Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские силы напоминают украинцам о своем присутствии на Кинбурнской косе, обстреливая общины Очакова и Куцуруба в Николаевской области и Днепро-Бугского лимана.