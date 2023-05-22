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ЧВК "Вагнера" не смогут продолжать вести боевые действия из-за истощенности, - ISW

Новина українською →
Понедельник 22 мая 2023 04:56
ЧВК "Вагнера" не смогут продолжать вести боевые действия из-за истощенности, - ISW Фото: вагнеровцы в изможденном состоянии не смогут вести боевые действия (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После многих месяцев городских боев маловероятно, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжат боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают, что "вагнеровцы" начали подавать признаки того, что они не смогут проводить наступательные операции за пределами города Бахмут с конца декабря 2022 года. Российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.

Маловероятно, что российская армия будет проводить наступательные операции, если Пригожин выполнит свое обещание вывести личный состав "Вагнера" из города Бахмут 25 мая. Некоторые источники в РФ предполагают, что он отправит "вагнеровцев" на другой "критический" участок фронта в конце месяца.

Ключевые выводы ISW:

  • Президент России Владимир Путин, 21 мая, поздравил ЧВК "Вагнера" и российских военных со взятием Бахмута.
  • Президент США Джо Байден, 21 мая заявил, что США будут обучать украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы повысить обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе.
  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции на линии фронта Донецк – Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений, которые можно проверить.
  • Сообщается, что украинские войска нанесли глубокий удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске Запорожской области ракетой Storm Shadow.

    Также, в отчете института изучения войны говорится, что россияне потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, а постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнеровцев" в городе.

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