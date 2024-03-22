Восемь танков и 870 окупантов. Генштаб обновил потери врага за минувшие сутки

Фото: потери РФ в войне против Украины (GettyImages)

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 37 ББМ и 35 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 434710 (+870) человек ликвидировано;

танков - 6840 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 13111 (+37) ед.;

артиллерийских систем - 10775 (+35) ед.;

РСЗО - 1018 ед.;

средства ПВО - 723 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед.;

крылатые ракеты - 1953 (+31).;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед;

специальная техника - 1749 (+8).