Восемь танков и 870 окупантов. Генштаб обновил потери врага за минувшие сутки
Фото: потери РФ в войне против Украины (GettyImages)
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 37 ББМ и 35 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 434710 (+870) человек ликвидировано;
- танков - 6840 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 13111 (+37) ед.;
- артиллерийских систем - 10775 (+35) ед.;
- РСЗО - 1018 ед.;
- средства ПВО - 723 (+2) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед.;
- крылатые ракеты - 1953 (+31).;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед;
- специальная техника - 1749 (+8).
Ситуация на фронте
В Украине на фронте на протяжении суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Новопавловском направлении.
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