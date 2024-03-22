ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Восемь танков и 870 окупантов. Генштаб обновил потери врага за минувшие сутки

Украина, Пятница 22 марта 2024 08:48
UA EN RU
Восемь танков и 870 окупантов. Генштаб обновил потери врага за минувшие сутки Фото: потери РФ в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 37 ББМ и 35 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 434710 (+870) человек ликвидировано;
  • танков - 6840 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 13111 (+37) ед.;
  • артиллерийских систем - 10775 (+35) ед.;
  • РСЗО - 1018 ед.;
  • средства ПВО - 723 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед.;
  • крылатые ракеты - 1953 (+31).;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45) ед;
  • специальная техника - 1749 (+8).

Ситуация на фронте

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Новопавловском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными