Ситуация на фронте сегодня 20 марта

На поле боя произошло 67 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки россиян возле Золотаревки Луганской области и поразили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гриценково, Поповка, Великая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Клюсы, Прогресс, Гремяч, Черниговской области; Волфино, Мирополье, Пономаренки Сумской области; Гатище, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Терны, Роздоловка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Северск, Колодязи, Веселое и Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Серебрянское лесничество, Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Николаевка, Васюковка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Прогресс, Желанное, Новогродовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка и Водяное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Екатериновка и Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области. Также нанес авиаудар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино и Гуляйпольское Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по складу боеприпасов противника.