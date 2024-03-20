Ситуація на фронті сьогодні 20 березня

На полі бою відбулося 67 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки росіян біля Золотарівки Луганської області та уразили склад боєприпасів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 54 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Прогрес, Грем’яч, Чернігівської області; Волфине, Миропілля, Пономаренки Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Іванівка Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Веселе та Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Серебрянське лісництво, Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Желанне, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Максимівка, Докучаєвськ, Новомихайлівка та Водяне Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Катеринівка та Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Також завдав авіаудару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине та Гуляйпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів противника.