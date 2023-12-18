Ситуация на фронте сегодня 18 декабря

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра и отбили вражеские атаки вблизи Богдановки под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

В течение суток состоялось 92 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Волфино, Юнаковка, Садки, Миропольское Сумской области; Бологовка, Строевка, Каменка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны отбили 10 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Авдеевки и еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Бердичи, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Чернобаевка Херсонской области и гражданские объекты города Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую ракету Х-59.