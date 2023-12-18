Ситуація на фронті сьогодні 18 грудня

Українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра і відбили ворожі атаки поблизу Богданівки під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетного та 6 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Волфине, Юнаківка, Садки, Миропільське Сумської області; Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 10 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Бердичі, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Чорнобаївка Херсонської області та цивільні об’єкти міста Херсон.

Наступ ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Втрати ворога

Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.