Ситуация на фронте сегодня 17 марта

Российские обстрелы

В общей сложности, войска РФ нанесли 7 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 62 обстрела с РСЗО по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Отмечается, что в результате российских атак погибли и ранены среди гражданского населения. Кроме того, разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Также сообщается, что противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лукашевка Черниговской области и Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Клюсы и Горск Черниговской области; Пустогород, Искрисковщина, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Басово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались свыше 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении воинами ВСУ были отбиты 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Нетайлово и Новоселовка Первая. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Также враг нанес авиационный удар в Шахтерском районе. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении русские захватчики 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Кроме того, враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

Ситуация на левобережье Днепра

На Херсонском направлении в течение суток войска РФ совершили 3 атаки на позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра.

В Генштабе добавили, что вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очаков Николаевской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Садовое Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава интервентов.

Ранее сообщалось, что только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1160 российских интервентов, и уничтожили десятки единиц техники врага.

Добавим, что перед этим британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны против Украины.