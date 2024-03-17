Ситуація на фронті сьогодні 17 березня

Російські обстріли

Загалом, війска РФ завдали 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 62 обстріли з РСЗВ по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Зазначається, що внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Крім того, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Також повідомляється, що противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лукашівка Чернігівської області та Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси та Гірськ Чернігівської області; Пустогород, Іскрисківщина, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Басове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїнами ЗСУ було відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нетайлове та Новоселівка Перша. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Також ворог завдав авіаційного удару в районі Шахтарського. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 5 разів атакували позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

На Херсонському напрямку протягом доби війська РФ здійснили 3 атаки на позиції Сил оборони України на лівому березі Дніпра.

В Генштабі додали, що ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очаків Миколаївської області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Садове Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу інтервентів.

Раніше повідомлялося, що лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1160 російських інтервентів, та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Додамо, що перед цим британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни проти України.