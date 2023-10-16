Ситуация на фронте сегодня 16 октября

Украинские бойцы продолжают вести наступление на двух направлениях, отбили 16 атак россиян вблизи Марьинки и уничтожили одно артиллерийское средство оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив пять управляемых ракет Х-59, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено две ракеты Х-59 и 11 "шахедов".

В течение суток состоялось 53 боевых столкновения. В общем враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Бучков Черниговской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Будо-Воробьевская Черниговской области; Сосновка, Турья Сумской области; Уды, Ветеринарное, Гатище, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестовое, Синьковка, Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 7 атак противника.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Работино и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Ивановка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка Херсонской области, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.