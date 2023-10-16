Ситуація на фронті сьогодні 16 жовтня

Українські бійці продовжують вести наступ на двох напрямках, відбили 16 атак росіян поблизу Мар'їнки та знищили один артилерійський засіб окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 "шахедів".

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Бучків Чернігівської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Будо-Вороб'ївська Чернігівської області; Соснівка, Тур’я Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак противника.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Олександрополя Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Іванівка Херсонської області.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб противника.