Тридцать шесть ББМ и более 1000 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро вторника 16 января, составили 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Страткома Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 372 090 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 6113 (+24) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 358 (+36) ед.;
- артиллерийских систем - 8801 (+30) ед.;
- РСЗО - 961 (+3) ед.;
- средства ПВО - 653 (+3) ед.;
- самолетов - 331 (+2) ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6877 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 1816 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 731 (+33) ед.;
- специальная техника - 1365 (+9) ед.
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 32 атаки противника на Лиманском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Авиация сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения личного состава противника.
В частности, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе. ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ возле Бахмута/
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