Тридцать шесть ББМ и более 1000 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника 16 января, составили 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Страткома Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 372 090 (+1110) человек ликвидировано;

танков - 6113 (+24) ед.;

боевых бронированных машин - 11 358 (+36) ед.;

артиллерийских систем - 8801 (+30) ед.;

РСЗО - 961 (+3) ед.;

средства ПВО - 653 (+3) ед.;

самолетов - 331 (+2) ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6877 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1816 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 731 (+33) ед.;

специальная техника - 1365 (+9) ед. Ситуация на фронте Украинские военные отразили 32 атаки противника на Лиманском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Авиация сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения личного состава противника. В частности, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе. ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ возле Бахмута/