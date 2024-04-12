Ситуация на фронте сегодня 12 апреля

Атаки россиян

В целом, враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 16 из 17 ударных БпЛА типа "Shahed".

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Гремяч Черниговской области ;

; город Сумы ;

; Боровая Харьковской области ;

; Твердохлебово и Белогоровка Луганской области ;

; Верхнекаменское, Спирное, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Южное, Раздоловка, Терны, Ямполовка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Временка и Урожайное Донецкой области ;

; Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Клещеевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.