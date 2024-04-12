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Ситуация на фронте сегодня 12 апреля

Фото: враг активно штурмует ВСУ на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине на фронте в течение суток произошли 78 боевых столкновений. Войска агрессора пытаются прорваться на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 16 из 17 ударных БпЛА типа "Shahed".

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

  • Гремяч Черниговской области;
  • город Сумы;
  • Боровая Харьковской области;
  • Твердохлебово и Белогоровка Луганской области;
  • Верхнекаменское, Спирное, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Южное, Раздоловка, Терны, Ямполовка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Временка и Урожайное Донецкой области;
  • Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Клещеевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 апреля противник атаковал Украину 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

В Хмельницкой области прогремели взрывы. А возле Кривого Рога в результате падения обломков возник пожар на энергетическом объекте.

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