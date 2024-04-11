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Ситуация на фронте сегодня 11 апреля

Четверг 11 апреля 2024 07:38
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Ситуация на фронте сегодня 11 апреля Фото: враг атакует на двух направлениях в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине на фронте в течение суток произошло 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БПЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

  • Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области;
  • Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области;
  • Спирное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
  • Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника у населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак у населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Напомним, утром 11 апреля россияне атаковали Украину ракетами.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

В Киевской области вражеские цели поразили объект инфраструктуры.

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