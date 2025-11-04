ua en ru
Ситуация на фронте: сложность на Покровском, стабилизация в Добропольском направлениях

Вторник 04 ноября 2025 10:47
Ситуация на фронте: сложность на Покровском, стабилизация в Добропольском направлениях Иллюстративное фото: в штурмовых подразделениях ВСУ рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Управлении штурмовых подразделений ВСУ предоставили оперативную сводку по ситуации в зоне их ответственности по состоянию на 3 ноября 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующую сводку пресс-службы упправления.

Покровское направление - самая сложная ситуация

Ситуация остается самой сложной. Противник, имея значительное преимущество в личном составе, продолжает просачиваться в город и рассредоточиваться в застройке. Штурмовые подразделения постоянно производят ударно-розыскные действия. Враг несет существенные потери, однако не оставляет попыток штурмовать и накапливает силы на окраинах. Продолжаются ожесточенные бои.

Добропольское направление – стабилизация

Ситуация стабилизирована. Попытки противника отрезать силы штурмовых подразделений в районах Шахматного и Новошахового были безуспешными, враг понес существенные потери. В настоящее время противник продолжает накопление личного состава к югу от Владимировки, пытаясь просачиваться в саму Владимировку и Паньковку.

Районы Маяка и Паньковки

Силы обороны ВСУ устойчиво удерживают занятые позиции. Попытки противника осуществлять накопление и продвижение безрезультатны - враг несет потери личного состава.

Александровское направление - напряженно

Ситуация остается напряженной. Противник бросает значительные силы пехоты для продвижения в районах Сосновки, Степного и Алексеевки, используя легкую автомобильную и мототехнику. Продвижение врага остановлено, он несет серьезные потери.

Днепровское направление - стабилизировано, но напряженно

Ситуация стабилизирована, однако напряжена. В районе Малиновки и Полтавки противник снизил активность, но не оставляет попыток продвижения. Штурмовые подразделения ВСУ своевременно отреагировали, выставили рубежи блокировки, закрепились и эффективно удерживают оборону.

Ужесточены позиции в районе Новониколаевки. В районе Привилегии противник активных действий не ведет, оказывается и уничтожается на происках.

Константиновское направление - стабильно

Ситуация стабильная. В последние дни все попытки продвижения противника были остановлены еще на подступах к Белой Горе, Дилиевке и Плещеевке. Враг пытается действовать малыми группами в направлении Константиновки, но безуспешно.

Запорожское направление - стабилизационные действия

Продолжаются стабилизационные действия. В Приморске продолжается зачистка населённого пункта. В Плавнях противник пытается продвигаться малыми группами, однако безрезультатно – несет потери.

Купянское направление

Штурмовые подразделения продолжают удерживать оборону, продолжаются позиционные бои, враг несет потери.

Курское и Сумское направления

Противник активных действий не совершал.

"Штурмовики работают четко и уверенно. Вооруженные Силы Украины держат фронт. Все будет Украина", - заключает пресс-служба Управления штурмовых подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские воины остановили продвижение врага на севере Покровска и не допустили перерезку важной с точки зрения логистики дороги.

Детальнее о ситуации в Покровске и происходящем в городе - читайте в материале РБК-Украина.

