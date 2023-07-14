ISW: Увольнение в РФ генерала из-за жалоб на потери подтверждает слабую оборону оккупантов

Решение Минобороны РФ уволить командующего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении генерала Ивана Попова после жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери расценивается как подтверждение слабости обороны интервентов на фоне контрнаступления ВСУ.

Эксперты считают, что у войск РФ в Украине недостаточно резервов для ротации передовых частей, и что без оперативных резервов оккупанты должны будут отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Сил обороны Украины.

По мнению аналитиков, жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня может указывать на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области.

В то же время отсутствие резервов у Росармии, вероятно, не позволило начальнику Генштаба Валерию Герасимову серьезно рассмотреть рассказы Попова - его увольнение "еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил", говорится в материале.

Как обращают внимание специалисты Института изучения войны, очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что войскам РФ придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва украинских военных.

"Жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что, по оценке ISW, является попыткой Украины уничтожить российские силы, обороняющиеся на юге Украины", - указывается в отчете.

Ключевые выводы:

Бывший командующий российской 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов заявил в просочившейся аудиозаписи, что министр обороны РФ Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал недовольство старшим командирам проблемами на линии фронта в западной части Запорожской области Украины.

Вероятно, Попов пытался обратиться к Кремлю с просьбой частично или полностью лишить Герасимова командования операциями в Украине.

Герасимов, возможно, пытался оградить Путина от нежелательной критики, чтобы поддержать незнание Путина, уволив Попова до того, как он смог обратиться напрямую в Кремль.

Попытка Попова напрямую обратиться к Путину за поддержкой и его неподчинение командованию Герасимова свидетельствует о модели агрессивного поведения, сложившейся в командовании и войсках РФ, воюющих в Украине.

Российские блоггеры по-разному отреагировали на увольнение Попова, но ни один из них не согласился с жалобами Попова на проблемы, с которыми сталкиваются войска РФ на фронте.

Перебои в работе российского командования, наблюдающего за операциями на юге Украины, скорее всего, окажут немедленное, но незначительное влияние на силы оккупантов.

ВСУ 13 июля продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта, на некоторых участках добились успехов.

Сообщается, что Кремль отдал приказ о задержании и отстранении от должности нескольких высокопоставленных офицеров после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнера" 24 июня, подтверждая предыдущую оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, намерен очистить Минобороны от лиц, считающихся нелояльными.

Войска РФ 13 июля нанесли серию ударов беспилотниками "Шахед" по территории Украины.

Российские и украинские силы вели позиционные бои у Кременной.

ВСУ провели наземные атаки и, как сообщается, продвинулись вокруг Бахмута.

Украинские и российские силы продолжают наносить удары по линии Авдеевка - Донецк.

Украинские силы сообщили о проведении ограниченных наступательных операций на западе Донецкой области и продолжении контрнаступательных операций в приграничье Донецкой и Запорожской областей.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия, и по состоянию на 13 июля добились определенных успехов на западе Запорожской области.

РФ, возможно, не выполняет некоторые из своих обязательств перед Ираном в рамках двустороннего партнерства в области безопасности, даже несмотря на то, что российские военные продолжают в значительной степени полагаться на беспилотники иранского производства для применения в Украине.

The Associated Press сообщило 13 июля, что российские силы и оккупационные "администрации" проводят широкомасштабную кампанию по задержанию и жестокому обращению с гражданскими лицами, и планируют создать дополнительную инфраструктуру для интернирования на оккупированных территориях Украины.

Увольнение командующего 58-й армии РФ

Генерал ВС РФ Иван Попов командовал силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении в Украине. Он был уволен с поста после обвинения Минобороны РФ в том, что не было предоставлено достаточной поддержки на фронте его войскам, и практически в предательстве солдат.

Как пишет СNN, Штаб 58-й общевойсковой армии находится в оккупированном городе Бердянск Запорожской области с базой в отеле "Дюна", который подвергся ракетному обстрелу утром 11 июля, в результате чего был ликвидирован еще один российский генерал-лейтенант Олег Цоков.