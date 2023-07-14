Украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута, - Генштаб

Украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки имеют успехи на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Подразделения ВСУ имеют определенные успехи и закрепляются на позициях.

Также украинские воины продолжают работать артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты в свою очередь сопротивляются, перекидывают резервы техники и живой силы.

Ковалев подчеркнул, что ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута.

"На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

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При этом представитель Генштаба добавил, что оккупационные войска атакуют на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.

Успехи ВСУ под Бахмутом

Напомним, украинские военные продолжают давить на врага на Бахмутском направлении. Бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. ВСУ продвигаются и имеют успехи.

Ранее украинское командование отмечало, что наши защитники могут взять Бахмут в тактическое окружение, что позволит контролировать действия захватчиков в городе.

По данным аналитиков ISW, ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и развивают атаки на северной и южной окраинах города.

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