ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута, - Генштаб

Новина українською →
Бахмут, Пятница 14 июля 2023 09:01
Украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута, - Генштаб Фото: ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки имеют успехи на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Подразделения ВСУ имеют определенные успехи и закрепляются на позициях.

Также украинские воины продолжают работать артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты в свою очередь сопротивляются, перекидывают резервы техники и живой силы.

Ковалев подчеркнул, что ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута.

"На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

Украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

При этом представитель Генштаба добавил, что оккупационные войска атакуют на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.

Успехи ВСУ под Бахмутом

Напомним, украинские военные продолжают давить на врага на Бахмутском направлении. Бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. ВСУ продвигаются и имеют успехи.

Ранее украинское командование отмечало, что наши защитники могут взять Бахмут в тактическое окружение, что позволит контролировать действия захватчиков в городе.

По данным аналитиков ISW, ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и развивают атаки на северной и южной окраинах города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ночная атака по Украине. Воздушные силы назвали количество сбитых дронов
Ночная атака по Украине. Воздушные силы назвали количество сбитых дронов
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе