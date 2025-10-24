Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где сейчас самые ожесточенные бои

По состоянию на утро 24 октября ситуация на фронте остается напряженной. За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", - отметили в Генштабе.

По данным военных, всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 987 обстрелов, в том числе 152 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 688 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Даниловка, Новоуспеновское, Сладкое, Гуляйполе, Речное, Григорьевка Запорожской области.

А также, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголовое.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Новопавловка и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в Генштабе.